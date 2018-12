Deel dit artikel:













Sudosa-Desto verliest met opgeheven hoofd van Sliedrecht Sudosa-Desto had geen kans tegen de koploper van de Eredivisie (foto: RTV Drenthe/Florian van Velthoven)

Volleybal - Het is de volleybaldames van Sudosa Desto niet gelukt om te stunten in de achtste finales van het bekertoernooi. Tegen Sliedrecht Sport, regerend kampioen en koploper van de Eredivisie, werd het 0-3: 16-25, 19-25 en 21-25.

Geschreven door Florian van Velthoven

De kansloze nederlaag was geen schande voor Sudosa Desto, dat uitkomt in de Eerste Divisie A. Het niveauverschil tussen beide ploegen beslaat twee competities. Ondanks dat de Assenaren geen setje konden afsnoepen van Sliedrecht Sport werd de ploeg niet kansloos verslagen.



Eerste set: 16-25

De ploeg van trainer Mark Afman begon gelijk brutaal aan de wedstrijd en pakte de leiding: 2-0. Daarna trok Sliedrecht Sport de stand snel gelijk, maar Sudosa bleef lang in het spoor van de koploper van de eredivisie. Vooral de 15-jarige Jolien Knollema, die volgend jaar voor eredivisionist Eurosped gaat spelen, maakte indruk met enkele fraaie punten. Tot 11-11 kon Sudosa het bijbenen, maar toen schakelde Sliedrecht Sport een tandje extra. Binnen een mum van tijd liep de topploeg uit naar een 13-23 voorsprong. Uiteindelijk won Sliedrecht Sport overtuigend met 16-25.



Tweede set: 19-25

Begon Sudosa in de eerste set brutaal, in de tweede set werd er gelijk een 5-1 voorsprong genomen. Sliedrecht Sport boog die achterstand om in een 6-5 voorsprong door onder meer fraaie punten van Jolijn de Haan en Flore Gravesteijn. Daarna bleef Sliedrecht Sport een comfortabele voorsprong houden. Bij een stand van 16-23 kwam Sudosa weer terug, door onder meer een mooi punt van Knollema, maar de ploeg uit Zuid-Holland won ook eenvoudig de tweede set met 19-25.



Derde set: 21-25

Ook de derde set leek een eenvoudige prooi te worden voor Sliedrecht Sport. Ditmaal lieten de dames van Sudosa Desto hun tanden in de slotfase zien. Bij een stand van 10-16 werd er door de ploeg van trainer Mark Afman vier keer op rij gescoord. Nadat deze serie ten einde was, leek het alsnog einde wedstrijd voor Sudosa, maar door onder meer Knollema richtten de Assenaren zich opnieuw op: 18-19. Uiteindelijk won Sliedrecht Sport met 21-25.



'Last van spanning'

Ondanks de prestatie dat Sudosa-Desto geen enkele set ondersteboven werd gespeeld, vond trainer Mark Afman dat zijn ploeg niet het maximale niveau haalde. “Er was zeker sprake van spanning in mijn ploeg. Er werden fouten gemaakt die anders niet gemaakt worden. Maar ondanks die fouten hebben wij een mooie prestatie geleverd. We zijn niet weggespeeld tegen de beste ploeg van Nederland. Daar ben ik wel trots op.”



Ook aanvoerster Anike van Oosterom was trots op haar ploeg. “Zij hebben maar twee spelers onder de 1.80. Bij ons zijn dat er liefst zes. Als je dan ook ziet dat onze ploeg ontzettend jong is, dan mag je heel blij zijn dat je zo goed partij hebt kunnen bieden aan de regerend kampioen van Nederland. Ook was Van Oosterom erg blij met de belangstelling in de sporthal in Assen. “Ik heb het nog nooit zo druk meegemaakt. Ik hoop dat we dat vaker kunnen bewerkstelligen, want zo'n sfeer is wel heel gaaf.”