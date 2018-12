Deel dit artikel:













Lijsttrekker Hans Kuipers moet voor GroenLinks vijf zetels veroveren Hans Kuipers blijft lijsttrekker van GroenLinks Drenthe (Foto: GroenLinks)

Hans Kuipers uit Meppel is opnieuw gekozen als lijsttrekker van GroenLinks voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart. Met hem aan het roer wil de partij vijf zetels in de Drentse Staten veroveren.

Bij de vorige verkiezingen was Kuipers ook lijsttrekker van de partij. Kuipers zat de afgelopen jaren op één van de twee Drentse Statenzetels van GroenLinks. Ook het andere Statenlid, Henk Nijmeijer uit Assen, is op dezelfde plek op de lijst terug te vinden (nr. 2).



Top vijf

Mocht GroenLinks volgend jaar inderdaad die vijf zetels pakken, dan komt direct de eerste vrouw op de lijst op een Statenzetel zitten. Op nummer drie staat namelijk Ria de Haan uit Assen. Op vier vinden we Ewout Bos uit Koekange en Assense Elke Slagt-Tichelman maakt de top vijf compleet.



Een bekende naam op de lijst van GroenLink is oud-senator Sam Pormes (6). Hij legde in 2007 zijn functie in de Eerste Kamer neer vanwege een conflict met zijn partij. Ook opvallende is nummer tien, de slechts 19-jarige Janno Rook uit Bovensmilde.