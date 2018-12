Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Sterke beginfase DOS’46 niet genoeg voor winst tegen Blauw-Wit DOS'46 trainer Pascal Zegwaard (foto: Archief RTV Drenthe)

KORFBAL - In de vierde wedstrijd van de Korfbal League heeft DOS’46 met 27-30 verloren van Blauw-Wit uit Amsterdam. Ondanks een sterke openingsfase werd de ploeg uit Nijeveen toch op kwaliteit overtroffen door de bezoekers.

Zeven punten

DOS’46 begon vurig aan de eerste helft van de wedstrijd. Alle schoten leek raak te gaan en de thuisploeg pakte al snel een grote voorsprong van zeven punten. Vooral Jelmer Jonker was in deze wedstrijd erg trefzeker. Daarnaast profiteerde DOS’46 eveneens van een slordig Blauw-Wit, dat bijna geen enkele kans wist te benutten en was de ploeg ook in de verdediging zeer scherp.



In de slotfase van de tweede helft begon echter al een kentering plaats te vinden, en onder leiding van topschutter Lorene Vissers kwam de ploeg uit Amsterdam langzaamaan terug. Bij het fluitsignaal voor rust hield DOS’46 nog een 17-14 voorsprong over.



Ballen te kort

Na rust trokken de bezoekers het goede spel door en waar in de eerste helft nog alle ballen door korf gingen voor DOS’46, was in de tweede helft bijna elke bal te kort. Blauw-Wit kwam bij een stand van 17-18 voor het eerst op voorsprong. Pas in de laatste tien minuten kwam de ploeg van Pascal Zegwaard weer op gelijk niveau met de Amsterdammers, maar ze wisten de achterstand niet meer om te buigen. Uiteindelijk floot de scheidsrechter af bij een 27-30 eindstand.