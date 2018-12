Deel dit artikel:













Olhaco blijft winnen en is hekkensluiter af Olhaco wint voor de tweede keer op rij (foto: Archief RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - De volleybalmannen van Olhaco uit Hoogeveen hebben zaterdagavond de derde zege van de competitie behaald. In eigen hal werd favoriet Set-Up'65 verrassend met 3-1 verslagen.

Olhaco behaalde afgelopen weekend pas de tweede zege van het seizoen en daarmee kwam een einde aan twee maand droogte. Dit weekend speelde de ploeg een inhaalwedstrijd en Set-Up'65' uit Ootmarsum kwam op bezoek. Deze ploeg staat derde in de stand van de eerste divisie A.



In de eerste set gaf Olhaco echter gelijk partij en na een spannende pot ging de setwinst in 25-23 naar de Hoogeveners. Vervolgens wist de thuisploeg in de tweede en derde set meer verschil te maken. Deze sets gingen in 25-17 en 25-21 naar Olhaco.



In de vierde en laatste set gingen beide ploegen lang gelijk op, maar dit keer was het Set-Up'65 dat met 24-26 de setwinst naar zich toetrok. Een punt voor de moeite, want Olhaco had daarvoor al ruim het verschil gemaakt.



Door de zege staat Olhaco nu op de tiende plaats in de stand met 17 punten uit 9 wedstrijden. Volgend weekend speelt de ploeg tegen de nieuwe hekkensluiter Hovoc, dat 14 punten heeft gescoord.