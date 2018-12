Deel dit artikel:













E&O op fysiek vlak onderuit tegen BFC E&O weet in eigen huis niet te winnen van een sterker BFC uit Beek

HANDBAL - In de Eredivisie van het mannenhandbal heeft E&O uit Emmen een nederlaag geleden tegen directe concurrent BFC uit Beek. In eigen hal was de jonge ploeg niet opgewassen tegen het fysieke spel van de bezoekers. Uiteindelijk verloor de ploeg van trainer Freek Gielen met 22-28 en zakt het een plaats in de stand.

E&O begon goed aan de wedstrijd, maar merkte al snel dat de spelers op fysiek niveau een maatje te klein waren voor de spelers uit Beek. richting het einde van de eerste helft sloop de vermoeidheid erin en konden de bezoekers uitlopen naar een 11-18 ruststand.



Geen beloning

In de tweede helft zette Gielen zijn ploeg anders neer en ging E&O meer offensief verdedigen. Hierdoor kwam de tegenstander maar moeilijk aan scoren toe. E&O leverde echter ook in op aanvallend vermogen en kreeg daardoor weinig beloning voor het harde werken in de verdediging.



Weerstand breekt

Noodgedwongen schoof Gielen de verdediging meer op naar de middellijn en het verschil liep terug naar vier punten achterstand. Kilian Tubben komt terug van een blessure en was met zes treffers belangrijk en ook debutant Geert Herm De Goeijen nam een doelpunt mee.



Uiteindelijk kon de verdediging het fort niet meer dichthouden. Hierdoor kon BFC weer wat uitlopen en verloor E&O met 22-28 van de nummer zes uit de stand.



"Een enigszins geflatteerde eindstand, want over de hele wedstrijd gezien waren we niet veel minder dan BFC," legt Gielen uit. "Alleen in de laatste vijf minuten van beide helften konden we het niet volhouden. Onze spelers waren nogal wat jonger dan de tegenstander en als we wissels inbrachten waren die nog kleiner. Voor volgende week zijn er weer een paar spelers beschikbaar die we nu misten, dus dan zullen we meer competitief zijn."



Voorlopig zakt E&O één plaats stand van de Eredivisie. Aalsmeer kan bij winst nog passeren.