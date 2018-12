Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Alcides verspeelt zege bij laagvlieger Fortuna Wormerveer Alcides scoort één punt tegen laagvlieger Wormerveer (foto: Archief RTV Drenthe)

VOETBAL - Alcides heeft zaterdagavond een zege verspeeld tegen Fortuna Wormerveer. In de uitwedstrijd tegen de voorlaatste ploeg in de Hoofdklasse A gaven de Meppelers in de laatste minuut een 1-2 voorsprong uit handen en werd het 2-2.





In de tweede helft leek Alcides de voorsprong te kunnen consolideren en toen bij Wormerveer nog een speler met rood het veld af werd gestuurd leek de overwinning binnen. In de negentigste minuut wist de thuisploeg toch een gat in de verdediging te vinden en Sander van der Poll maakte de late gelijkmaker.



Beide ploegen namen zo een punt mee naar huis en waar dat voor Wormerveer voor opluchting zorgde, schiet Alcides er weinig mee op. De ploeg staat nu achtste met 18 punten.



Meer amateurvoetbal:

- Uitslagen en standen zaterdagvoetbal

- Weer geen zege voor ACV

- Opnieuw puntverlies voor koploper HZVV in Groningen

- Late zege voor Noordscheschut: ‘Ongekend’

- ​ Terechte winst voor SCN in topper van 4E Alcides kwam al binnen vijf minuten op voorsprong door een treffer van Jermain Wobbes. Na een half uur kwam de thuisploeg op gelijke hoogte door een treffer van Nick Snelders. Niet veel later kwam Fortuna met tien man te staan. Alcides profiteerde en het was opnieuw Wobbes die scoorde: 1-2.In de tweede helft leek Alcides de voorsprong te kunnen consolideren en toen bij Wormerveer nog een speler met rood het veld af werd gestuurd leek de overwinning binnen. In de negentigste minuut wist de thuisploeg toch een gat in de verdediging te vinden en Sander van der Poll maakte de late gelijkmaker.Beide ploegen namen zo een punt mee naar huis en waar dat voor Wormerveer voor opluchting zorgde, schiet Alcides er weinig mee op. De ploeg staat nu achtste met 18 punten.