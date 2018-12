Deel dit artikel:













Ruime zege voor Red Giants in Groningen Red Giants mocht weer juichen na winst bij BV Groningen (foto: Archief RTV Drenthe/Florian van Velthoven)

BASKETBALL - De basketballers van Red Giants uit Meppel hebben in de promotiedivisie een ruime zege geboekt op BV Groningen. De Meppelers beslisten de wedstrijd in 72-93.

Na de nipte nederlaag van vorige week tegen directe concurrent Leiden stokte de opmars van Red Giants in de promotiedivisie, maar zaterdagavond heeft de ploeg revanche genomen. Tegen het lager geklasseerde Groningen kwam de ploeg uit Meppel niet in gevaar. Door de 72-93 zege mag het team weer twee belangrijke punten bijschrijven.



Hierdoor komt Red Giants op 8 punten uit 10 wedstrijden. Daarmee staat de ploeg op de negende plaats in de stand. De nummers zeven tot en met 11 staan echter op hetzelfde puntentotaal en ook de tegenstander van volgend weekend, Punch, staat slechts twee punten voor.