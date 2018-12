Doelpuntenmaker Cavlan: Die klok ging vreselijk langzaam

VOETBAL - Caner Cavlan stond na afloop van het duel in Arnhem met een brede glimlach voor de camera van RTV Drenthe. Zijn goal, kort na rust, bleek genoeg voor een punt in de strijd tegen degradatie.

FC Emmen op tandvlees naar punt bij subtopper Vitesse

"Dit voelt heel lekker", aldus de verdediger die koppend scoorde. "Ik ben niet zo'n kopper, maar deze was niet heel erg moeilijk."Volgens de aanvallend ingestelde verdediger zat het eindelijk een keer mee. "We hebben al vaak gezegd dat we meer verdienden en nu viel het kwartje eindelijk eens onze kant op."Het was een zege op het tandvlees. "Die gelijkmaker viel ook heel vroeg in de tweede helft. Ik heb daarna echt heel vaak op de klok gekeken, maar dat leek wel een Turkse klok... wat ging die langzaam zeg."