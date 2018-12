Deel dit artikel:













Gewonde bij brand in flat in Emmen De brand was aan de Meerstraat (foto: Van Oost Media) De brandweer had de brand snel onder controle (foto: Van Oost Media)

Aan de Meerstraat in Emmen is vanochtend vroeg brand uitgebroken in een flat. Een van de bewoners ademde rook in en moest mee naar het ziekenhuis.

De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de brand. Ook is niet bekend wat er precies in brand stond.



Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar kon niet vliegen wegens weersomstandigheden. Het mobiel medisch team, met onder meer een trauma-arts, kwam daarom met de auto naar Emmen.