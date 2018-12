Eenduidige conclusie na Vitesse - FC Emmen: We hebben geluk gehad

VOETBAL - De reacties vanuit het Emmen-kamp, na afloop van het gelijkspel in Arnhem gisteravond, waren unaniem. Zowel de trainer als de spelers vonden de 1-1 het maximale en waren van mening dat ze over geluk niet te klagen hadden.

We hebben laten zien dat we karakter in onze flikker hebben. Dick Lukkien, trainer FC Emmen

Ik weet niet hoe het kwam dat Linssen die penalty over schoot, maar ik ben er in ieder geval heel erg blij mee. Anco Jansen, aanvoerder FC Emmen

Laat Feyenoord maar komen. Caner Cavlan, doelpuntenmaker van FC Emmen

Maak maar een gifje van dat moment. Tim Siekman, verdediger FC Emmen over de panna bij Real Madrid-huurling Martin Ødegaard

Het was een terechte strafschop, die ik mezelf aanreken. Dat mag me niet gebeuren. Ik wilde weer in duel komen, maar daarbij hield ik hem even vast. Daar moet ik me echt in ontwikkelen. Gersom Klok, verdediger FC Emmen die vlak voor tijd de penalty veroorzaakte

"Maar dat mag ook wel een keer. We hebben vaak genoeg gezegd dat we beter waren en toch punten verspeeld. Vandaag was het een keer andersom", aldus Tim Siekman. "Je mag zeggen dat we nu zes punten te weinig hebben. Voor vandaag was dat zeven punten. We hebben geluk gehad, zo eerlijk moet je zijn."Na afloop sprak verslaggever Niels Dijkhuizen met Dick Lukkien, aanvoerder Anco Jansen, doelpuntenmaker Caner Cavlan, verdediger Tim Siekman en de man die bijna de schlemiel van de avond werd: Gersom Klok, die vlak voor tijd een penalty inleidde.Dick Lukkien was tevreden met het resultaat, na een moeizaam begin. "We kregen maar geen druk op de bal, vooral niet aan de zijkanten. Dat ging na een half uur beter. Toch waren we al met al kwalitatief gezien niet goed genoeg aan de bal, maar zonder bal hebben we alles gegeven. Ook dat is een kwaliteit. We hebben laten zien dat we karakter in onze donder hebben en nu gaan we op het tandvlees de bus in."FC Emmen-captain Anco Jansen stond aan de basis van de goal van Caner Cavlan, maar speelde als aanvoerder sowieso een voorname rol. Hij ging voorop in de strijd en vergat zijn verdedigende werk niet. "Ik maakte op een gegeven moment zelfs slidings in onze eigen zestien. Maar dat hoort erbij, zeker tegen een ploeg als Vitesse. We hebben vandaag geluk gehad, zo eerlijk moet je zijn. Onze enige kans werd een goal. Gelukkig misten zij die strafschop vlak voor tijd. Waardoor Linssen hem miste? Ik zou het niet weten, maar dat maakt me ook niet uit. Ik ben vooral blij dat hij uitgleed.""Ik vond het echt leuk om te zien dat iedereen voor elkaar door het vuur ging vandaag. Dat moet ook in deze wedstrijden. Mijn goal was wel fijn ja. Het was niet mijn moeilijkste goal. Daarna was het nog wel lang tot het laatste fluitsignaal. Ik heb vaak naar de klok gekeken, maar dat leek wel een Turkse klok.. die ging heel langzaam. Maar gelukkig hebben we het punt over de streep getrokken. Laat nu Feyenoord maar komen in een kolkende Oude Meerdijk", aldus Caner Cavlan.Tim Siekman beleefde zijn 'finest moment' een kwartiertje voor tijd toen hij Real Madrid-huurling Martin Ødegaard door de benen speelde. "Maak daar maar een gifje van", aldus de nuchtere Drent. Siekman voelde zich deels schuldig aan de tegentreffer voor rust. "Maar ik moet dat moment nog wel terugzien."Gersom Klok speelde een moeizame eerste helft, herstelde zich na rust uitstekend tegen de beste Vitesse-speler (Bryan Linssen), maar ging vlak voor rust in de fout door een penalty te veroorzaken. "Dat mag me niet gebeuren. Ik wilde weer in duel komen, maar daarbij hield ik even vast. Daar moet ik me echt in ontwikkelen." Bij de 1-1 kopte zijn directe tegenstander wel erg makkelijk raak. Klok stond erbij, maar maakte het Linssen niet moeilijk. "Misschien moet ik bij zo'n voorzet nog meer opengedraaid staan, maar hij deed het ook wel heel slim. Hij wachtte heel lang en kwam op volle snelheid op de bal af. Dan ben je als verdediger ook kansloos."