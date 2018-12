Programma zondagvoetbal

VOETBAL - De laatste maand van het jaar begint in het zondagvoetbal met een Drents onderonsje in de hoofdklasse. Koploper Hoogeveen ontvangt Achilles 1894.

In de 1e klasse F speelt VKW in Westerbork tegen het geplaagde Nieuw Buinen en in de 4e klasse E staat er vanmiddag een echte topper op het programma, namelijk SV Pesse - Titan. Het verschil tussen de nummers 1 en 2 in deze klasse bedraagt slechts twee punten.Hieronder het complete programma voor vandaag: