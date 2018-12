Melissa Meewisse valt niet in de prijzen op Songfestival

Geen prijs voor Melissa Meewisse uit Erica op het Europees Songfestival voor minderheidstalen. De Catalaanse groep Jansky ging er met de winst vandoor.

Ook de publieksprijs ging niet naar Meewisse. Singer-songwriter Martina Iori, die in het Ladinisch zong (dat is een minderheidstaal in Zuid-Tirol) kreeg die prijs.Meewisse zong gisteren het nummer Wind van Zuud , waar ze eerder dit jaar het Drèents Liedtiesfestival mee won. Net als Isa Zwart vorig jaar, werd ook Meewisse uitgenodigd om mee te doen aan het minderheidstalenfestival. Zwart won toen de publieksprijs.Het Europees Songfestival voor minderheidstalen is onderdeel van het SUNS Festival. In totaal waren er negen verschillende talen te horen, waaronder Reto-Romaans, Galicisch en Baskisch.