Kijk nu live naar Hoogeveen - Achilles 1894 [afgelopen] VV Hoogeveen en Achilles 1894 nemen het tegen elkaar op (foto: ANP XTRA / Remko de Waal)

De wedstrijd tussen VV Hoogeveen en Achilles 1894 was zondag de wedstrijd van de week. Hoogeveen is koploper in de hoofdklasse A, Achilles 1894 staat aan de onderkant van de middenmoot.





https://feeds.rtvdrenthe.nl/player.php?type=wedstrijdvandeweek&site=rtvdrenthe&var=nieuwsartikel " style="width:100%;" frameborder="0" allowfullscreen="true"> Beide ploegen verloren afgelopen weekend en zijn dus uit op eerherstel. De wedstrijd begint om 14.00 uur. Het commentaar wordt verzorgd door Ger Hensens.