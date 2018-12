Deel dit artikel:













Drie jongens overvallen in een huis in Assen In Assen is een woning overvallen (foto: Van Oost Media) De politie doet onderzoek in het huis (foto: Van Oost Media) De overval gebeurde in de wijk Kloosterveen (foto: Persbureau Meter)

Aan de Kloosterhout in Assen is vanochtend een woning overvallen. Volgens de politie waren er op dat moment drie jongens thuis.

De jongens (twee van 16 en een van 18 jaar) raakten voor zover bekend niet gewond. Nadat de overvallers ervandoor gingen, belden zij de politie.



Bedreigd met een wapen

Er zou sprake zijn van meerdere overvallers. Onder bedreiging van een wapen namen zij een auto mee. "De politie is sindsdien op zoek naar de overvallers."



Het is nog niet bekend of de overvallers meer hebben meegenomen. "We zijn druk bezig met de zoekactie", laat een politiewoordvoerder weten. "We sluiten niet uit dat er nog meer is weggenomen. We gaan ook onderzoek doen in het huis."