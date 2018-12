Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Nat en onstuimig op pakjesavond Sinterklaas houdt het niet droog, komende woensdag (foto: ANP / Remko de Waal)

Pakjesavond wordt nat en onstuimig. Komende woensdag, 5 december, wordt namelijk veel regen verwacht. In Drenthe kan zo'n tien millimeter regen vallen. Daarbij staat een stevige zuidenwind.

In de avond is het waarschijnlijk minder nat dan in de middag. Maar door de regen kan de avondspits wel drukker zijn dan normaal. De verwachting is dat de spits eerder begint omdat veel mensen eerder naar huis gaan vanwege Sinterklaas.



De temperatuur blijft wel vrij zacht met 8 tot 10 graden. Normaal is het begin december ongeveer 6 graden.