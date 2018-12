Sinkgraven maakt weer minuten bij Ajax

VOETBAL - Na lang blessureleed heeft Daley Sinkgraven uit Meppel z'n rentree gemaakt bij Ajax.

In de 78ste minuut kwam hij binnen de lijnen in de wedstrijd van vanmiddag tegen ADO Den Haag (5-1). In de Johan Cruijff Arena in Amsterdam verving Sinkgraven Zakaria Labyad.Na een jaar aan de kant te hebben gestaan met een knieblessure, zat Sinkgraven vandaag voor het eerst weer op de bank bij Ajax 1. Trainer Erik ten Hag gunde de linkspoot dus zo'n twaalf minuten voor tijd een invalbeurt.De 23-jarige Daley Sinkgraven speelde in zijn jeugd bij Alcides in Meppel. Vervolgens ging hij naar SC Heerenveen. In 2015 maakte hij de overstap naar Ajax.