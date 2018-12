Deel dit artikel:













Caner Cavlan de beste tegen Vitesse Man van de Wedstrijd tegen Vitesse: Caner Cavlan (foto: Gerrit Rijkens)

VOETBAL - Caner Cavlan van FC Emmen is verkozen tot Man of the Match tegen Vitesse. De linksback kreeg ruim 31 procent van de stemmen.

Caner Cavlan maakte zaterdagavond in de 51ste minuut de gelijkmaker in Arnhem. Het bleek uiteindelijk ook het laatste doelpunt van de avond te zijn en dus was zijn rake kopbal een punt waard: het werd 1-1 tegen subtopper Vitesse.



In totaal werden er 780 stemmen uitgebracht in de Man of the Match-verkiezing van deze week. Doelman Kjell Scherpen werd tweede, met bijna 25 procent van de stemmen. Derde werd aanvoerder Anco Jansen, net geen vijftien procent van de stemmen waren voor de spits.



Volgende week zondag, 9 december, neemt FC Emmen het thuis op tegen Feyenoord. De wedstrijd op De Oude Meerdijk begint om 14.30 uur.