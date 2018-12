Deel dit artikel:













De vijfde klasse F: Papito, cultspits van DOS '63 Papito in actie

VOETBAL - Hij is de goaltjesdief van DOS '63 uit Linde; Papito Tuitt kweekte een hoop aandacht na zijn optreden tijdens het duel met VEV uit Klazienaveen-Noord. Hij scoorde, dronk en werd uiteindelijk gewisseld. Hij werd in het dorp een lokale beroemdheid, maar kon zaterdag niet verhelpen dat DOS met 4-1 verloor van aartsrivaal VVAK.

Voor DOS '63 is de wedstrijd tegen VVAK uit Kerkenveld dé derby van het jaar. Het voetbalveld van de gasten ligt slechts vijf kilometer verder. "Dit is een wedstrijd opzich", stelt Lambertus Nijenmanting, de trainer van DOS '63. "Voor het eerst sinds weken kan ik beschikken over alle spelers, dus een goed resultaat zit er zeker in."



Ook de gasten van VVAK zijn blij met de derby. "Veel spelers komen met de fiets naar deze wedstrijd toe, zodat ze daarna nog even een paar biertjes kunnen drinken."



Balvast

Papito Tuitt scoorde inmiddels al vijf keer voor DOS '63 en is de clubtopscorer. "Mijn kwaliteiten? Ik ben balvast, sterk in de zestien en een neusje van de goal. De Hennie Meijer van DOS? Zo zou je mij wel kunnen noemen", aldus Tuitt.



Meijer was een spits die eind jaren 80 en begin jaren 90 furore maakte bij FCF Groningen. Zijn handselmerk was het draaien van zijn kont waarna hij scorend kon uithalen. Een kwaliteit die ook toevertrouwd is aan Papito.



Verlies

Voor de zevende keer dit seizoen verliest DOS '63. Ditmaal is VVAK met 4-1 te sterk. Na snelle goals van Dylan Meinen en Patrick Kreuze kunnen de gasten uit Kerkenveld gemakkelijk achterover leunen. Leroy Mol zorgt ervoor dat de spanning terugkomt in de wedstrijd, maar kan niet verhinderen dat VVAK uiteindelijk gemakkelijk wint.



Door de zege stijgt VVAK naar de derde plek in de Vijfde Klasse F, DOS '63 staat op de negende positie. Alleen hekkensluiter Erica '86 heeft minder punten.