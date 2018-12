Hein Klompmaker zwaait af bij Hunebedcentrum: 'Ik word er weemoedig van'

Hein Klompmaker is bezig aan zijn laatste twee weken als directeur van het Hunebedcentrum in Borger. Rustig achterover leunen en z'n tijd een beetje ontspannen uitzingen, is er niet bij. "Ik heb het nog zó druk, dat ik helemaal geen tijd heb voor reflectie."

Hein Klompmaker wordt als algemeen directeur opgevolgd door Harrie Wolters, die jarenlang de rechterhand van Klompmaker was. Hij wordt ondersteund door Jan Tingen, die aan de slag gaat als financieel directeur. Eerder was hij al actief als penningmeester voor het Hunebedcentrum.