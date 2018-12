Deel dit artikel:













Motorcoureur Dion Otten tekent bij Kawasaki in WK Supersport 300 vlnr: general manager Kawasaki Benelux Henk Salomons, Dion Otten en teammanager Ludo van der Veken (foto: Edwin Otten) Dion Otten met Scott Deroue (foto: Edwin Otten)

MOTORSPORT - De 15-jarige Dion Otten uit Assen rijdt volgend seizoen voor Kawasaki in het WK Supersport 300. Vanmiddag tekende hij in Soest een contract voor één seizoen.

Geschreven door Karin Mulder

Het WK Superport 300 is de opleidingsklasse van het WK Superbike. Otten wordt teamgenoot van landgenoten Scott Deroue, Robert Schotman en Jeffrey Buis.



Vorig seizoen kwam Otten uit in het open Duitse kampioenschap (IDM) in de Supersport 300. Hij eindigde op de tweede plaats in het eindklassement. Daarnaast werd hij Open Nederlands Kampioen in deze klasse.



Twee weken geleden was Otten nog hard op zoek naar sponsors.