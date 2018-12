Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Imke Vormeer maakt in Polen World Cup-debuut Imke Vormeer maakt in Polen World Cup-debuut (foto: Karin Mulder/RTV Drenthe)

SCHAATSEN - Imke Vormeer uit Meppel mag volgend weekend haar debuut maken bij de wereldbekerwedstrijd in Polen. Op het ijs van Tomaszow staat de 30-jarige schaatsster van Palet vastgoedonderhoud aan de start van de 5.000 meter.

Geschreven door Karin Mulder

Vormeer werd begin november tijdens het World Cup Kwalificatietoernooi in Thialf zesde op de langste afstand. Maar omdat de complete Jumbo-ploeg ontbreekt in Polen, is Vormeer nu aangewezen voor de wedstrijd.



De ploeg van onder meer Sven Kramer en Kjeld Nuis geeft de voorkeur aan een trainingskamp in het Italiaanse Collalbo.



B-groep

Vormeer start samen met Carien Kleibeuker in de B-groep. Melissa Wijfje, Reina Anema en Esmee Visser starten in de A-groep.



Marathonklassement

Vorig weekend eindigde Vormeer nog op de vijfde plaats van de Trachitol-Trophy. Een marathonklassement van vier wedstrijden in vier dagen.