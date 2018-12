Deel dit artikel:













Hurry-Up laat Volendam glippen, direct rood Suelmann In Volendam verliet Hurry-Up bij 32-31 het veld (foto: RTV Drenthe)

HANDBAL - Hurry-Up heeft in de BENE-League competitiegenoot Volendam laten glippen. In Noord-Holland miste Dragan Vrgoc in de slotseconde een grote mogelijkheid gelijk te maken. Het laatste duel in de heenronde eindigde in 32-31.

De Zwartemeerders kenden, na de midweekse thuiszege op het Antwerpse Sasja, een vliegende start tegen Volendam. Via 3-8 klonk bij 15-17 het rustsignaal.



Schoppende beweging

Na de pauze kwam de thuisploeg snel op gelijke hoogte (21-21). Door goals van onder meer hoekspelers Tommie Falke en Kevin Bos bleef Hurry-Up in Noord-Holland zicht houden op een positief resultaat.



In de slotminuten kreeg aanvoerder Ronald Suelmann direct rood. Na geduw en getrek in de omschakeling ontdeed Suelmann zich met een schoppende beweging van oud-speler van E&O Leon van Schie. Een aanval later tekende nog een oud-speler van de rivaal uit Emmen voor de 32-31. Sander Visser wist goalie René de Knegt dertig tellen voor het eindsignaal te verschalken.



Dennis Schellekens

Na een time-out van Tim Remer verkreeg cirkelspeler van Hurry-Up Dragan Vrgoc vijf seconden voor het eind de bal. Oog in oog met Volendam-doelman Dennis Schellekens - die het shirt van zowel de opponent uit Zwartemeer als E&O eens droeg - faalde de Kroatische kolos, waarna Hurry-Up puntloos afdroop.



Zo moeten de oranjehemden het na elf wedstrijden in de BENE-League doen met zes punten. Volgende week zaterdag gaat Hurry-Up op bezoek bij de runner-up uit de competitie: Visé.