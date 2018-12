Deel dit artikel:













Boeiende topper tussen Pesse en Titan kent geen winnaar Pesse zoekt de aanval tegen Titan (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - De topper in de 4e klasse E tussen koploper Pesse en achtervolger Titan eindigde onbeslist. Na 90 minuten strijd voor iedere meter stond er 1-1 op het scorebord.

Geschreven door René Posthuma

Omdat HODO wel wist te winnen is het ongekend spannend bovenin 4E. Pesse gaat nog aan de leiding, HODO staat nu op één punt, terwijl Titan op twee punten nu derde staat.



Twee treffers

Pesse begon het beste aan de wedstrijd. Vlak voor het eerste kwartier afgelopen was krulde Remmelt Verbrugge de bal uit een vrije trap in één keer binnen. Lang kon Pesse niet van de voorsprong genieten want ruim vijf minuten later kopte Klaas Anne Postmus de gelijkmaker binnen.



Titan was de betere ploeg, kreeg ook de grootste kansen, maar beide ploegen gingen rusten met een 1-1 tussenstand.



In de tweede helft veranderde het beeld van de wedstrijd niet. Titan kreeg de beste kansen, maar benutte ze niet. Toch kreeg de thuisclub ook nog een aantal mogelijkheden, maar gescoord werd er na rust niet meer, zodat het ongekend spannend blijft in de 4e klasse E.