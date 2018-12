Ondernemen in Drenthe: ‘Mannen zijn nog erger dan vrouwen’

Knippen, föhnen en een beetje tutten. Het zijn niet alleen vrouwenzaken. Sterker nog: juist niet. Tenminste, als het aan de barbieren van de Drentse Barbershop in Assen ligt.

"Als je een baard hebt, dan ga je niet naar een kapsalon", aldus de barbers.In 2015 begon Ihab Alsadi in Assen met zijn barbershop om in te springen op een behoefte: mannen die een eigen kapper willen. Er is namelijk volgens hem een groot verschil tussen de barbier en de rest van de kappers. "Alleen maar mannen, echte mannen", grapt barbier Marvin Jansen. "Mannen zijn echt op zoek naar hun eigen plekje", legt Alsadi uit. "Een barbershop is echt een mannenwereld.""Het is net een voetbalkleedkamer, als je hoort wat er allemaal wordt besproken", vertelt Jansen. "Ik heb zelf vijftien jaar met mannen en vrouwen gewerkt in een kapsalon. Dat is toch allemaal wat behoudend. Je praat onderling wel met je mannenklanten over bepaalde onderwerpen, maar dat hoeven de vrouwen niet te horen. Hier kun je gewoon losgaan." De rest van de barbieren lachen instemmend.Alsadi is tevreden over zijn barbershop en de zaken gaan niet verkeerd. Daardoor, mede met de stijgende vraag naar goede barbieren, is hij onlangs een opleiding begonnen voor jonge barbers die het vak willen leren. De eerste in het Noorden. Alsadi blijft er echter wel nuchter onder. "We zien het wel waar we terechtkomen met de aanmeldingen."Bekijk hier de hele uitzending:https://www.youtube.com/watch?v=7EcEFPoSoBU