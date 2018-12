Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Hoogeveen en Achilles 1894 laten kansen liggen: 0-0 Hoogeveen-trainer Nico Haak (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Hoogeveen en Achilles 1894 hebben elkaar in evenwicht gehouden in de Hoofdklasse A. Ondanks het puntenverlies blijft de club van trainer Nico Haak de ranglijst aanvoeren.

Geschreven door Ger Hensen

RKZVC had Hoogeveen kunnen passeren in het klassement, maar de Gelderse equipe verloor voor eigen publiek van SDO (0-2). Door het resultaat is de ploeg uit Bussum de nieuwe nummer twee van de Hoofdklasse A.De achterstand op Hoogeveen is slechts een punt. RKZVC staat derde en verzamelde twee punten minder dan de koploper.



Hoogeveen en Achilles kregen in de eerste helft allebei twee goede kansen om de ban te breken. Bij de vier situaties traden de doelmannen echter prima op. Na de pauze ging Hoogeveen nadrukkelijk op jacht naar de 1-0. De vele kansen werden echter niet benut.



Achilles had vlak voor tijd de overwinning kunnen stelen, maar invaller Jean Pierre N'Gouan hielp een reuzenkans om zeep. De Assenaren speelden om dat moment al een kwartier met een man minder. Aanvoerder Remy Klaassens moest vertrekken na twee gele kaarten.



Het gelijkspel helpt Achilles niet omhoog op de ranglijst. De manschappen van trainer Paul Weerman blijven ook na dertien speelronden de nummer elf van de Hoofdklasse A.