Emmen koploper af, GOMOS verprutst voorsprong

VOETBAL - In de eerste klasse F is vv Emmen koploper af. De rood-witten kwamen op eigen veld niet verder dan een remise tegen WVV: 1-1. In de blessuretijd moest de formatie van Hendrik Oosting de enige tegentreffer slikken.

Patrick Eberhard zette vv Emmen vijf minuten voor tijd op voorsprong. "Eigenlijk lopen we de hele wedstrijd teveel achteruit. We verdedigen meer dan dat we aanvallen. Als je zo lang uitzicht hebt op een goed resultaat wil je winnen", licht trainer van vv Emmen Hendrik Oosting toe.In de eerste minuut van de blessuretijd maakte WVV alsnog gelijk. "We willen meedoen in de top en dan moet je drie punten pakken. SWZ wint en gaat over ons heen", besluit Oosting. Na tien wedstrijden voert SWZ de ranglijst met 22 punten aan en volgt vv Emmen op twee punten.Competitiegenoot GOMOS stond dertien minuten voor tijd nog met 1-3 voor tegen Noordster. Maar door te veel individuele fouten gaf de ploeg van trainer Wim Bakering de voorsprong nog uit handen. Sterker nog, de club verloor in blessuretijd het duel met 4-3."Het zit ons op dit moment niet mee. We moeten knetterhard werken, maar maken te veel fouten", vertelde Bakering na de tijd. Jordi van Esch scoorde twee keer voor GOMOS, dat nu op de tiende plaatst staat met elf punten uit tien wedstrijden.Ook SVBO zegevierde niet. Op Friese bodem kwam de ploeg uit de Emmense wijk Barger-Oosterveld tegen Bergum niet verder dan 3-3. Na een achterstand (2-0) zorgden Roy Jagt en Dylan Wessels voor hoop. Bij 3-2 bezorgde Davy Wessels SVBO, de nummer drie in de eerste klasse F, een punt."We begonnen goed, maar na twintig minuten raken we de weg kwijt en daar maakte Bergum optimaal gebruik van", reageert SVBO-trainer Marc Hegeman na het laatste fluitsignaal. "Tien minuten voor het eind komen zij bij 3-3 door een tweede gele kaart met tien man te staan. Wij kregen goede kansen, maar vlak voor het eind raken zij de paal. Al met al kan ik leven met een gelijkspel. We hebben wéér niet verloren."