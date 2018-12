Nieuw Buinen sprokkelt punt bij VKW, maar is wel eenzame hekkensluiter

VOETBAL - Nieuw Buinen is ondanks een zwaar bevochten punt tegen VKW na speelronde 10 de eenzame hekkensluiter in de 1e klasse F. De formatie van trainer Herman Scherpen, die Nieuw Buinen na dit seizoen gaat verlaten, had in de absolute slotfase nog wel kansen op een zege maar die kwam er niet: 2-2.

Door de zege van Noordster op GOMOS is Nieuw Buinen nu dus de nummer laatst in de stand, met 5 punten uit 10 duels. Het gat naar de veilige 11e plaats bedraagt 5 punten. VKW staat nog altijd op een keurige subtop-plek (5e) met 17 uit 10. Vijf punten achter koploper SWZ Sneek.Nieuw Buinen opende in een rommelig duel op een hobbelig veld de score in de 25e minuut via Thijs Hateboer. De spits profiteerde dankbaar van gestuntel in de defensie van VKW. De thuisclub stelde voor rust teleur, maar raakte nog wel de lat uit een corner.Na rust stelde VKW snel orde op zaken. In de 52e minuut schoot Thijs Uineken uit een directe vrije bal raak en amper een minuut later tikte verdediger Lars Andresen een voorzet van invaller Roy Hutter tegen de touwen. Nieuiw Buinen was compleet van slag en VKW rook bloed, alleen sprongen de blauwhemden ineens laconiek met de kansen om. Zo raakte Anjo Willems de lat en plaatste Frits Nijstad de bal op de paal.Een half uur voor tijd kwam Nieuw Buinen goedkoop op gelijke hoogte. Thijs Hateboer ging op zoek naar een strafschop en kreeg hem ook na een vermeende overtreding van Robert Veen. De penalty bleek een koud kunstje voor Roy Feiken: 2-2.De slotfase was spectaculair met twee zaagacties, waarvoor Hateboer (Nieuw Buinen) geel kreeg en even later Hutter (van VKW) direct rood. Met 11 tegen 10 pompte Nieuw Buinen er nog een slotoffensief uit. Tot twee keer toe ging de bal bijna binnen, maar een zege was al met al ook teveel van het goede geweest.