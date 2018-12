Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Oude maquette van Coevorden krijgt opknapbeurt Maquettebouwer Jan Abbing is geconcentreerd met het kerktorentje bezig (RTV Drenthe / Robbert Oosting)

Niet meer compleet en voorzien van een dikke laag stof. Zo kwam de oude maquette van Coevorden binnen bij Jan Abbing, maar inmiddels ziet de vestingstad er al weer een stuk beter uit.

Geschreven door Robbert Oosting

Onlangs werd de maquettebouwer uit Dalen door de gemeente benaderd om de oude maquette van vestingsstad Coevorden te renoveren. Abbing hoefde daar niet lang over na te denken.



Pensioen

"Ik ben een jaar geleden begonnen met maquettes bouwen", vertelt de Daler. "Ik ben met prepensioen." Maar stilzitten kan Abbing niet, dus is een groot deel van historische ijkpunten uit de gemeente inmiddels in miniatuur te bewonderen en daar kan binnenkort de maquette aan toegevoegd worden.



Renovatie

"Door de jarenlange opslag was het stof erin gaan zitten. Eerst moet het grove stof, spinnenwebben en andere verontreinigingen eraf. Vervolgens kon ik voorzichtig aan de slag met een tandenborstel en een sopje." Nu zit Abbing in het stadium van wattenstaafjes en nog kleiner materiaal, om ook de allerkleinste details weer fris een zichtbaar te krijgen.



Dat de maquette zo gedetailleerd is, ligt volgens Abbing aan de ontwerper Herman Brand. Dat was volgens hem een echte vakman. Het ministadje is eind jaren zeventig tentoongesteld in Coevorden en heeft jaren in het museum in de stad gestaan.



Expositie

Eind december is Abbing klaar met schoonmaken, renoveren en herstellen. "De bedoeling is dat de maquette op 23 december, op de dag van de binnenstad in Coevorden, op de Weeshuisweide tentoon wordt gesteld." Wat er daarna gebeurt met het stadje is nog niet duidelijk.