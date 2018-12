MSC door benauwde zege in linkerrijtje

VOETBAL - In de hoofdklasse A heeft MSC een benauwde zege geboekt. In Meppel werd laagvlieger Purmersteijn met 2-1 verslagen, waardoor de zwart-witten zich in het linkerrijtje melden.

Na een goede start, waarbij MSC drie goede kansen onbenut liet, was het Purmersteijn dat de score opende. "Je helpt de tegenstander in het zadel, door achteruit te lopen", vertelt MSC-trainer Berry Zandink. "In de omschakeling moest onze doelman Raimon Benjamins een overtreding maken. Uit een strafschop scoren zij de 0-1. Compleet tegen de verhouding in."Na de pauze maakte Vincent Oosterkamp met een gelukje de gelijkmaker. "Een vrije trap van ver wordt aangeraakt, waardoor de keeper van Purmersteijn kansloos werd gelaten", gaat Zandink verder. "Uiteindelijk brengt Noah Schuurman ons op voorsprong. In het half uur dat volgt voetballen we ontzettend onrustig en is de tegenstander continue dreigend.""Na de tijd check je Teletext en zie je dat veel wedstrijden in een gelijkspel zijn geëindigd. Dat is na een mindere wedstrijd een lekkere constatering", is de oefenmeester van MSC tevreden. "We hebben een paar keer op de drempel van het linkerrijtje gestaan, maar juist toen gaven we niet thuis. Vandaag was het slecht, maar je trekt de overwinning over de streep."