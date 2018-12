Deel dit artikel:













'Er lijkt haast sprake van een heksenjacht tegen de landbouw' De Drentse Boermarken storen zich aan de 'overdreven bescherming' van onder meer ganzen (foto: Pixabay)

Voorzitter Albert Lanting van de Vereniging Drentse Boermarken is fel van leer getrokken tegen de terrein beherende organisaties (TBO's). Lanting ergert zich aan organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de waterschappen, die zich volgens hem steeds meer gedragen als beheerders van het platteland.

De TBO's willen volgens hem bepalen hoe het platteland ingericht moet worden en welke landbouw er mag zijn. “Er lijkt”, volgens Lanting, “haast sprake van een heksenjacht tegen alles wat landbouw en veehouderij is.”



Lanting stoort zich er aan dat de agrarische sector van veel problemen de schuld krijgt. “Er zit geen enkele nuance meer in het debat over de landbouw. Met hun dure pr-campagnes is het voor deze TBO’s gemakkelijk scoren in ons verstedelijkt Nederland.”



Bescherming roofdieren

Ook ageerde de voorzitter tegen de, in zijn ogen, 'overdreven bescherming van predatoren zoals vos, gans en kraai, waardoor weidevogels en klein wild dreigen te verdwijnen.' Volgens Lanting is er een onbalans ontstaan, die is veroorzaakt door personen en instanties die het gevoel voor realiteit op het platteland en het gevoel voor de boeren totaal zijn kwijtgeraakt.



Een voorbeeld daarvan vindt de voorzitter het wolvenverhaal. “Vroeger moesten Boermarken in Drenthe op last van de provincie Drenthe zorgen dat de wolven werden opgeruimd. Nu zijn wolven aaibaar geworden. Betreffende personen laten de ellende en schade aan anderen over. En als boswachters verzuimen te melden dat er wilde varkens in de provincie rondlopen, terwijl de Afrikaanse varkenspest op de loer ligt, zijn wij hier bepaald niet goed bezig.”