Uitslagen en standen zondagvoetbal

VOETBAL - Ondanks een doelpuntloos gelijkspel tegen Achilles 1894 blijft Hoogeveen koploper van de Hoofdklasse A. De marge met nummer 2 SDO is nog slechts 1 punt.

In de 1e klasse F slaagde Nieuw-Buinen er opnieuw niet in om van de laatste plek af te komen. Met een 2-2 gelijkspel bij VKW schoot de ploeg van Herman Scherpen weinig op. Directe concurrent Noordster pakte ook nog eens de volle buit tegen Gomos.Hieronder alle uitslagen in het amateurvoetbal van deze zondag: