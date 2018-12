Onze Club met Drentse derby in hoofdklasse en 'cultheld' Papito

VOETBAL - In hét amateurvoetbalprogramma van Nederland aandacht voor de Drentse kraker in de zondaghoofdklasse A, tussen de huidige koploper en de club die vorig seizoen lang meestreed om het kampioenschap. Het duel tussen Hoogeveen en Achilles 1894 leverde geen winnaar op.

De uitzending van Onze Club, met vijf samenvattingen en 'culheld' Papito

Ook geen winnaar in Westerbork, bij het treffen tussen VKW en Nieuw Buinen. Maar saai was het zeker niet in het duel tussen de subtopper en hekkensluiter van de 1e klasse F.De topper van het weekend was SV Pesse - Titan, de nummers 1 en 2 in de zondagvierdeklasse E.In de zaterdagvierdeklasse E speelden SCN en Vitesse'63 tegen elkaar. De formatie uit Koekange kwam als koploper naar Nieuwlande, dat vierde staat.De uitsmijter van de avond is natuurlijk de rubriek 'de vijfde klasse F', waarin er speciale aandacht is voor de goaltjesdief van DOS'63: Papito Tuitt, die inmiddels wereldberoemd is in Drenthe.