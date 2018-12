Klok na waarschuwingsschoten vakbonden: Gaan ze ons straks doodschieten?

Furieus. Dat is voorzitter Ewout Klok van de Hoogeveense ondernemersvereniging CHO enkele dagen na de opmerkelijk demonstratie met luchtbuksen van de vakbonden in Hoogeveen nog steeds. Hij wil aangifte doen.

"Dit was echt idioterie ten top", fulmineert Klok. "Die mensen liepen met vlaggen en luchtbuksen door de winkelstraat van Hoogeveen, waar ouders en kinderen Sinterklaasinkopen aan het doen waren. Ze weten niet half hoeveel impact dit gedrag heeft."Donderdagavond protesteerden metaalmedewerkers tegen het uitblijven van een nieuwe cao. Daarbij liepen zij in een optocht door het centrum van Hoogeveen. Onderweg werd met buksen in de lucht geschoten, hoewel die volgens het FNV niet geladen zouden zijn. Ook werd er vuurwerk afgeschoten."Demonstreren vind ik sowieso achterhaald", zegt Klok. "Als werkgevers willen wij ook het beste voor het personeel. Kom bij elkaar en praat er als kerels over. Dan kom je er altijd uit. Maar vakbonden die protesteren voor goede werkomstandigheden en vervolgens met echte pistolen door de straten lopen, dat is echt te gek voor woorden. Net als de reactie van de politie en de burgemeester Hoogeveen, die zich op de vlakte houden"Volgens het FNV was er sprake van waarschuwingsschoten. "Maar wat wordt de volgende stap?", vraagt Klok, die zelf eigenaar is van een tankstation, zich af. "Zullen ze ons de volgende keer doodschieten?"Klok wil samen met de andere ondernemers van CHO aangifte doen tegen de vakbonden. "Bij onze vereniging zijn ook enkele advocaten aangesloten. Samen gaan we kijken waartegen we aangifte kunnen doen, zoals tegen het lopen met wapens. Maar ook het Openbaar Ministerie is hiermee bezig. Mogelijk gaan we hen ondersteunen."