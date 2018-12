Het wordt de week van de waarheid voor Groningen Airport Eelde. Nordica Air moet snel duidelijk maken of ze verder gaan met vluchten vanaf de Drentse luchthaven naar Kopenhagen en München. En dan is er ook nog een vergadering met kritische aandeelhouders.

Vooral de Groningse aandeelhouders, de provincie en de stad Groningen, laten van zich horen. Gedeputeerde Patrick Brouns laat op RTV Noord weten dat hij niet van plan is meer geld in de luchthaven te steken. “Zolang er geen duidelijkheid is over Nordica, gaan we er geen extra geld insteken. We staan als aandeelhouders voor de uitgaven die gemaakt moeten worden voor de reeds geplande vluchten. Die verplichtingen zullen we nakomen.”In Drenthe houden de aandeelhouders, de provincie Drenthe en de gemeenten Assen en Tynaarlo, de kaken stijf op elkaar. “Het is aan de luchthaven om een oplossing te zoeken”, zo zegt gedeputeerde Cees Bijl. Voor de rest wil hij geen enkel antwoord geven op vragen.In Provinciale Staten van Drenthe zeggen de grootste partijen dat ze niet meteen willen ingrijpen bij een tegenvaller. Dat is aan de directie van de luchthaven om dit op te lossen. Het besluit om de komende tien jaar 46 miljoen euro te investeren is genomen. Dat moet het uitgangspunt zijn.Volgens de Estse maatschappij Nordica zijn er nog steeds onderhandelingen. Maar die duren inmiddels een tijdje. Deze week moet daar meer duidelijkheid over komen. Hoe langer de onzekerheid duurt, hoe minder er geboekt wordt naar bestemmingen als Kopenhagen en München. Zondagavond werd de vlucht vanuit Kopenhagen overigens geannuleerd. Te weinig personeel, zo meldde de maatschappij aan de passagiers.Mocht Nordica stoppen, dan valt de strategie van Groningen Airport Eelde om het Noorden via hubs te verbinden met de rest van de wereld in duigen. Deze hubs moeten de luchthaven meer passagiers opleveren. Via zogenaamde code-sharing is het mogelijk om tickets te boeken naar bestemmingen over de hele wereld. Nordica heeft bijvoorbeeld zo’n code-sharing met SAS en Singapore Airlines.Nordica Air is sinds eind vorige week onbereikbaar voor commentaar. De maatschappij reageert niet op vragen. Nordica voert, sinds er een nieuwe directie is, een nieuw beleid. Vluchten moeten voordelen opleveren voor de eigen inwoners en moeten rendabel zijn. Dat is de vlucht vanaf Groningen Airport Eelde naar München en Kopenhagen niet. Bovendien is het vliegtuig te duur, staat het te lang aan de grond en loopt het financiële tekort alsmaar op.De bedoeling van Nordica is ooit geweest om tussen de vlucht naar München en de avondvlucht naar Kopenhagen naar Brussel te vliegen. Daar bleek al snel geen belangstelling voor te zijn. Maar een alternatief is er nooit gekomen. Voor elke lege stoel in het vliegtuig kreeg Nordica een vergoeding uit het routefonds. Het gaat om miljoenen euro’s.Ondertussen is de directie van Groningen Airport Eelde aan het zoeken naar een alternatief, mocht Nordica definitief verdwijnen uit het Noorden. Er worden gesprekken gevoerd, zo zegt de luchthaven. Maar als het Nordica niet lukt, wie springt er dan in het gat? Op die vraag wil de luchthaven niet vooruit lopen. Wel zijn er goeie contacten met Stobart Air. Stobart voert onder de vlag van FlyBe de dagelijkse vluchten uit vanaf Groningen Airport Eelde naar Londen Southend. Deze luchthaven is ook eigendom van Stobart. Stobart zoekt naar mogelijkheden om meer passagiers te vervoeren. Dat doen ze met kleine, relatief goedkope vliegtuigen.Maar een kleine luchtvaartmaatschappij bedenkt zich wel twee keer voordat ze nu er in stappen. Daarom zou het misschien wel van grote maatschappijen moeten komen die het verlies nemen en als doel hebben passagiers verder de wereld over te brengen. Deze tickets leveren uiteindelijk wel geld op. Maar of de Scandinavische maatschappij SAS voor de vlucht naar Kopenhagen daar in stapt? En of bijvoorbeeld Lufthansa passagiers vanaf Groningen Airport Eelde wil vervoeren naar München? De kans lijkt niet zo groot. De directie van Groningen Airport Eelde zal met een verrassende set moeten komen.Diezelfde directie ligt bij de aandeelhouders behoorlijk onder vuur. Donderdag vergaderen de directie, de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders over de ontstane situatie. Er zou ook over de nieuwe begroting voor 2019 worden gesproken, maar dat punt is van de agenda gehaald. De luchthaven kan geen begroting maken als niet duidelijk is of Nordica doorgaat of dat er een alternatief is.Er zijn verschillende scenario’s opgesteld door de directie. Scenario’s waarin Nordica doorvliegt en scenario’s waarin er fors verlies wordt geleden vanwege het schrappen van vluchten. Wat de uitkomst van deze vergadering zal zijn, zal moeten blijken. Eerst zal Nordica Air moeten aangeven hoe de toekomst eruit ziet.