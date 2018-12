Grootste islamitische begraafplaats West-Europa mogelijk in Zuidlaren

Zuidlaren krijgt mogelijk de grootste islamitische begraafplaats van West-Europa. Dat wil de stichting Bijzondere Islamitische Begraafplaatsen in Nederland (BIBIN).

De begraafplaats moet 5.400 vierkante meter groot worden, zodat er uiteindelijk plaats is voor 1.400 moslimgraven. Ter vergelijking: de officiële grootte van een voetbalveld is 7.140 vierkante meter. BIBIN is al jarenlang in gesprek met de eigenaar van particuliere begraafplaats Lits-de-Fenix aan de Annerweg, om dat terrein over te nemen.In het Dagblad van het Noorden zegt stichtingsvoorzitter Hamed Amrino bijna rond te zijn met eigenaar Floor van Randen van Lits-de-Fenix. "Natuurlijk zijn we pas echt eigenaar als we betaald hebben. Ik verwacht dat we heel binnenkort rond zijn", zegt Amrino In 2017 zei BIBIN ook al bijna rond te zijn met Van Randen over een overname, maar die sprak dat toen tegen. Er werd toen met name nog gediscussieerd over de toekomst van de graven die er nu nog liggen. In principe is er op een islamitische begraafplaats namelijk geen plek voor niet-moslims.Islamitische begraafplaatsen verschillen van andere begraafplaatsen, omdat moslims een eeuwigdurende rustplaats wensen en niet tussen niet-moslims begraven mogen worden. Ook worden de overledenen met hun hoofd in de richting van Mekka gelegd. Graven in Nederland worden over het algemeen na enkele decennia geruimd en dat gaat in tegen de Islamitische principes in.De gemeente Tynaarlo liet eerder al weten geen bezwaren te hebben tegen de plannen van BIBIN.