Honderden roeken zorgen voor overlast Nieuw-Amsterdam: 'Alles zit onder de stront' Honderden roeken nestelen voor het huis van Gerrit Kort uit Nieuw-Amsterdam (foto: RTV Drenthe)

Voor het huis en op het erf van Gerrit Kort uit Nieuw-Amsterdam en zijn vrouw zitten honderden roeken genesteld. En daar is hij niet blij mee. "Ze zorgen voor ongelooflijke herrie en alles komt onder de stront te zitten."

"We wonen hier nu twintig jaar en het probleem wordt steeds erger", klaagt Kort. "In het begin waren er maar een of twee nestjes, maar dat zijn er steeds meer geworden. In het voorjaar komen ze nesten maken en dat zorgt voor zo'n ongelooflijke herrie. In de zomer zetten we vaak de partytent buiten. Die komt vervolgens helemaal onder de stront te zitten."



Om de overlast tegen te gaan heeft de gemeente Emmen besloten de nesten uit vier bomen voor Korts huis weg te halen. "We hebben van de provincie ontheffing gekregen voor het verjagen van roeken", zegt wethouder René van der Weide.



Beschermde vogelsoort

Wel is daar een aantal voorwaarden aan verbonden. Zoals het aanwijzen van alternatieve locaties voor de te verplaatsen vogelkolonies binnen een straal van drie kilometer. De nieuwe plekken mogen zich niet op particulier terrein bevinden en ook niet leiden tot nieuwe problemen voor omwonenden. De gemeente dient voorzichtig met de dieren om te gaan, want de roek is een beschermde vogelsoort.



Deels tevreden

Kort is deels tevreden met de maatregel van de gemeente. Hij is blij dat er actie wordt ondernomen, maar: "Ik ben bang dat als de nesten alleen uit die vier bomen worden gehaald en ze in de ander blijven, ze straks gewoon weer terugkomen."