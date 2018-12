Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Muzieklijst Harry's Blues zondag 2 december 2018

Ben De La Cour is een jonge Amerikaanse songwriter die in deze verwarrende tijden zijn land probeert te duiden. Het snijvlak waar dromen botsen met de kilheid van de alledaagse realiteit zijn de vruchtbare bodem voor zijn werk. Het lukt hem op zijn nieuwe album The high cost of strange living om in een klein half uur een beeld te schetsen van een maatschappij op drift. Een buitenbeentje dus.





Muzieklijst Harry's Blues zondag 2 december 2018 Verbazingwekkend hoe de zanger zelf een leven heeft gehad met allerlei bochten en veranderingen, waardoor hij iets krijgt van een weggelopen personage uit On The Road. Hij werd geboren in Londen maar groeide op in Los Angeles. Hij speelde in een metalband die twee albums uitbracht. Alvorens hij op Havana aan de slag ging als bokser. Uiteindelijk belande hij als conciërge in een psychiatrische ziekenhuis voordat een hij nieuwe carrière begon als boerenknecht. Momenteel woont en werkt hij vanuit New Orleans.