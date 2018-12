Zoek het uit! - Verdwenen schip of sloop rond synagoge?

Het laatste schip dat geregistreerd stond in Gasselternijveen lijkt van de aardbodem te zijn verdwenen. Waar is het gebleven? En na de oorlog zijn er rondom de synagoge een boel huizen gesloopt, waarom eigenlijk?

Deze vragen zijn ingestuurd naar Zoek het uit!, en deze maand mag jij stemmen op de vraag waarop jij het liefst het antwoord wil weten!Bert Schipper woont in Hoek van Holland, en daar voor in Nieuwe Pekela. Hij wil graag weten waar het laatste schip is gebleven dat geregistreerd stond in Gasselternijveen. "Het schip werd in de jaren zestig gekocht door een reder, een markante man, genaamd Brouwer. Ooit schijnt er in Gasselternijveen een poging te zijn gedaan om het schip naar het dorp te halen", weet Schipper. Maar waar het schip nu gebleven is, blijft vooralsnog een mysterie.Volgens Jeroen van Egmond uit Assen zijn er na de oorlog een boel huizen gesloopt rondom de synagoge in de Drentse hoofdstad. Met name in de Groningerstraat en de Kloekhorststraat zouden veel woningen de sloopkogel niet hebben overleefd. Maar waarom eigenlijk?Deze maand mag jij weer kiezen op welke vraag wij het antwoord gaan zoeken. Breng je stem uit!In november kon je kiezen tussen vragen over het graven van kanalen en het historische dorp Orvelte. De vraag 'Hoe wisten ze vroeger hoe diep ze de kanalen zoals het Oranjekanaal moesten graven?' heeft het merendeel van de stemmen binnengehaald, namelijk 1.066. De vraag 'Waarom is Orvelte zo oud gebleven?' blijft achter met 803 stemmen. In totaal hebben 1.869 mensen gestemd.We gaan dus aan de slag met de vraag 'Hoe wisten ze vroeger hoe diep ze de kanalen, zoals het Oranjekanaal, moesten graven?'. Heb jij een tip die kan helpen bij het vinden van een antwoord op deze vraag? Laat het ons weten! Heb je zelf een vraag waarvan je denkt: 'Zoek het uit!'? Stuur 'm in en wie weet gaan wij binnenkort op zoek naar het antwoord.