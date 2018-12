Nordica stopt met vluchten naar Kopenhagen en München

Luchtvaartmaatschappij Nordica stopt met de vluchten vanaf Groningen Airport Eelde naar Kopenhagen en München.

Eerder werd al bekend dat Nordica het contract met de luchthaven heeft opgezegd en dat er door de luchtvaartmaatschappij en de luchthaven opnieuw werd onderhandeld. Groningen Airport Eelde en Nordica hebben geen passende oplossing kunnen vinden.De vluchten worden uitgevoerd tot en met 29 december 2018. Passagiers die al tickets hebben geboekt voor vluchten na 29 december, worden hierover geïnformeerd door Nordica. Voor vragen kunnen passagiers terecht bij de partij waar zij hun ticket geboekt hebben.Nu Nordica de vluchten niet meer verzorgt, is de luchthaven in gesprek met andere luchtvaartmaatschappijen om te kijken of zij de vluchten naar Kopenhagen en/of München willen overnemen."Dat de routes naar Kopenhagen en München stoppen is een tegenslag voor heel Noord-Nederland", zegt Marco van de Kreeke, directeur van Groningen Airport Eelde. "We hopen daarom snel met een nieuwe partner een overeenkomst te sluiten. We zijn optimistisch dat een andere luchtvaartmaatschappij de routes gaat aanbieden."Vanuit het routefonds van Groningen Airport Eelde kreeg Nordica een financiële bijdrage voor de aanloopkosten. De aanloopverliezen voor Nordica bleken hoger uit te vallen dan gedacht. Redenen hiervoor zijn het annuleren van de vluchten naar Brussel en tegenvallende passagiersaantallen.In september 2016 startte Nordica met de vluchten naar Kopenhagen. De eerste naar München waren eind maart dit jaar.