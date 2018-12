Deel dit artikel:













Brandweerman Coevorden verrast met koninklijke onderscheiding Een koninklijke onderscheiding voor Lamberd Reinds uit Schoonoord (foto: Archief RTV Drenthe)

Lambert Reinds uit Schoonoord heeft vanavond een koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester Bert Bouwmeester van Coevorden.

Lambert (61) kreeg de onderscheiding vanwege zijn inzet als vrijwillige brandweerman in Coevorden, waar hij sinds 1984 actief is. Tijdens zijn carrière was hij onder meer bevelvoerder en postchef. Hij werd met de onderscheiding verrast tijdens de korpsavond van de brandweerpost Schoonoord.



Op 1 januari 2019 stopt Reinds met zijn werkzaamheden bij de brandweer.