Mannen en vrouw uit Emmen gewond bij verkeersongeluk Mussel Bij het ongeluk raakten vier mensen gewond (Foto: Persbureau Meter)

Bij een verkeersongeluk gisteravond op de N366 bij Mussel zijn twee mannen van 27 en 51 en een 21-jarige vrouw uit Emmen gewond geraakt. Een man uit Winschoten raakte eveneens gewond.

Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken. De twee auto's met de Emmense inzittenden reden in de richting van Ter Apel. Ter hoogte van Mussel botsten ze op de auto van de 36-jarige man uit Winschoten, die in tegenovergestelde richting reed.



Het is niet bekend hoe de gewonden eraan toe zijn. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.