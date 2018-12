Deel dit artikel:













Vijf vragen over islamitische begraafplaatsen Islamitische graven worden normaliter niet geruimd (foto: ANP/Koen Suyk)

Een islamitische begraafplaats van 5.400 vierkante meter in Zuidlaren. Dat wil de Stichting Bijzondere Islamitische Begraafplaatsen in Nederland (BIBIN). Wat weet jij over deze rustplaatsen? Hieronder vijf vragen over dit onderwerp.

Waarom mogen islamitische graven niet geruimd worden?

Normaal gesproken worden islamitische graven niet geruimd. De eeuwige grafrust is een belangrijke islamitische waarde en het graf behoort toe aan degene die er ligt. Op belangrijke islamitische dagen, zoals de Ramadan, komt de familie er samen om de dode(n) te herdenken. Vandaar ook dat moslims uit respect de dode zo nu en dan een bezoek brengen. Per etnische groepering verschilt het of vrouwen en mannen samen het graf bezoeken, of dat ze dat apart doen.



Niet in elk islamitisch land geldt dat het graf niet geruimd mag worden. Zo gebeurt dit in Saoedi-Arabië wel, wegens ruimtegebrek. Ook in Nederland is er, om dezelfde reden, geen garantie dat de graven niet worden geruimd.



Liggen de overledenen naar het Oosten?

Ja. Zij liggen bij voorkeur zonder kist, op de rechterzijde, met het gezicht richting de Ka’aba in Mekka. Als de persoon wel in een kist ligt, dan moet het mogelijk zijn om de overledene op de rechterzijde te leggen. Ook moet er ruimte boven het lichaam in het graf blijven. Dat is volgens de moslims omdat de persoon zo overeind kan komen op de dag van de wederopstanding. Vaak wordt daarom een speciale constructie in het graf aangebracht.



Hebben ook andere geloven een aparte begraafplaats?

De islam is niet het enige geloof waarbij overledenen op een aparte begraafplaats komen te liggen. Ook voor de joden is een apart stuk grond gereserveerd. Vaak zijn dit zeer oude begraafplaatsen: sommige zijn ouder dan tweehonderd jaar. Dat komt doordat deze kerkhoven ook niet geruimd mogen worden. Ook zijn er begraafplaatsen die als laatste rustplaats dienen voor katholieken.



Wanneer wordt de overledene begraven?

Dat gebeurt zo snel mogelijk. De overledene zal alleen maar lijden als hij of zij zich buiten het graf bevindt, geloven de moslims. Daarom wordt hij of zij zo snel mogelijk na het dodengebed naar het graf vervoerd. In landen van herkomst volgt de begrafenis meestal binnen een dag. In Nederland is dat normaliter niet mogelijk, in verband met de wet op de lijkbezorging. Daar kan tegenwoordig echter via de burgemeester ontheffing voor worden aangevraagd.



Wat is de etiquette op een islamitische begraafplaats?

Het is belangrijk dat islamitische graven schoon blijven. Afval op de graven wordt daarom als ongewenst gedrag gezien. Dat geldt ook voor het meenemen van etenswaren naar de rustplaats. Verder horen heren er geen korte broek te dragen en worden de graven vaak niet gedecoreerd met bloemen, knuffels of kaarsen.