Aandeelhouders GAE zagen stoppen Nordica al aankomen

Het vertrek van luchtvaartmaatschappij Nordica van Groningen Airport Eelde (GAE) kwam niet als een verrassing voor de Drentse aandeelhouders van het vliegveld. "Het was een moeizaam verhaal."

De provincie Drenthe, de gemeente Assen en de gemeente Tynaarlo hebben allen aandelen in Groningen Airport Eelde. Ook de provincie en de gemeente Groningen zijn aandeelhouder van het vliegveld.

Nordica maakte vanochtend bekend te stoppen met de vluchten vanaf Eelde naar Kopenhagen en München. Het uitvoeren van de vluchten bleek te duur voor de luchtvaartmaatschappij.Voorzitter van de Drentse aandeelhouders Cees Bijl vindt het teleurstellend dat het vliegveld en Nordica niet met goed nieuws uit de onderhandelingen zijn gekomen. "Het tempo van de groei van het aantal passagiers bleef achter bij de verwachtingen. Er zit wel degelijk een behoorlijke groei in, alleen het aantal businessclasstickets bleef achter en daaraan verdient een maatschappij meer dan aan normale tickets", vertelt Bijl.Nu Nordica stopt, rest de vraag wat de luchthaven gaat doen om zichzelf te kunnen blijven presenteren als toegangspoort van het Noorden. Bijl: "Er wordt onder andere nog op Londen gevlogen, maar we willen het wel breder ingevuld zien. Er moet meer gebeuren dan alleen vakantievluchten."De jaarlijkse bijdrage van de aandeelhouders blijft voor volgend jaar in principe gewoon beschikbaar. Daarvan wordt onder meer douanepersoneel en beveiliging betaald.