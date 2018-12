Deel dit artikel:













Sportcast #17: Dick Lukkien als voorbeeld voor Leonid Sloetski? Sportcast #17: Dick Lukkien als voorbeeld voor Leonid Sloetski?

In deze Sportcast schuift RTV Drenthe-hoofdredacteur Dink Binnendijk aan naast René Posthuma. Binnendijk werkte vroeger onder meer voor Studio Sport en Sport7. De voetballiefhebber en fervent Manchester City-aanhanger ("nog voor het grote geld, hoor!") spreekt lovend over FC Emmen-trainer Dick Lukkien. Toch ziet Binnendijk hem graag soms iets uitbundiger langs de lijn, al gaat het ijsberen van Vitesse-trainer Leonid Sloetski weer te ver. Uiteraard wordt teruggeblikt op het onverdiende gelijkspel tegen Vitesse. En zit er zondag een stunt in tegen Feyenoord? Verder aandacht voor de volleybalsters van Sudosa-Desto en de titel Sportman van het Jaar kan maar naar één man gaan en die woont in Emmen...

Gasten

René Posthuma (verslaggever RTV Drenthe)

Dink Binnendijk (hoofdredacteur RTV Drenthe)



Presentatie

Leo Wassing



