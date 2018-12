Deel dit artikel:













Drentse actiegroep steunt verzet tegen proefboring Vermilion in Friesland Verzet tegen gaswinning door Vermilion (foto: RTV Drenthe)

Actiegroepen uit het hele land gaan donderdag 13 december naar Groningen voor een manifestatie tijdens een rechtszaak tegen gasbedrijf Vermilion.

Het gaat om een zaak die is aangespannen door de actiegroep Tsjingas en de Friese gemeente Nij Beets. Die verzetten zich tegen een proefboring van Vermilion, omdat er geen draagvlak voor is.



Eesveen en Wapse

De Drentse actiegroep GASDROVF is ook van de partij. GASDROVF verzet zich tegen de gaswinning door Vermilion rond Eesveen en Wapse. "De Friese actiegroep heeft alle actiegroepen rond kleine gasvelden in Nederland opgeroepen mee te doen", zegt Jeannete van der Velde van GASDROVF. "We gaan er naar toe om te laten zien dat het op heel veel plekken in Nederland speelt."



Stroperig

"We willen iedereen laten zien hoe omvangrijk de problematiek is, veel en veel meer dan een paar veldjes", aldus Van der Velde. "We maken ons vooral zorgen over de stroperige afhandeling van mogelijke schade, het is ontzettend moeilijk om aan te tonen dat schade aan je huis door gaswinning komt. Er is niks geregeld op dit moment."