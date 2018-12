Deel dit artikel:













Emmenaar de cel in voor inbraken in Gieten De man brak in bij een shoarmazaak en de jeugdsoos (Foto: Wolter Klok/RTV Drenthe)

Voor twee inbraken in Gieten moet een 24-jarige man uit Emmen vier maanden de cel in. Hij brak in maart in bij de jeugdsoos en de naastgelegen shoarmazaak.

Agenten namen op 21 maart poolshoogte, nadat in de jeugdsoos inbraakgeluiden waren gehoord. De inbreker was er nog. Hij zat te roken op het toilet.



Playstation

De man sloeg niet alleen zijn slag in de jeugdsoos, maar brak ook gokkasten open in de naastgelegen shoarmazaak. Naast de wc-pot lag het muntgeld, maar ook een PlayStation met controllers.



De man heeft een flink strafblad opgebouwd. Hij was getipt over een ‘gemakkelijke kraak’ in Gieten en hij kon de verleiding niet weerstaan, zei hij tegen de agenten.