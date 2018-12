Meerdere overnamekandidaten voor Mobitrans

Er hebben zich al meer dan vijf overnamekandidaten gemeld bij de curator van het failliete taxibedrijf Mobitrans. Het bedrijf uit Ruinen werd afgelopen donderdag failliet verklaard.

​Het bedrijf richt zich op onder meer leerlingenvervoer, vervoer voor dagbesteding en zorgvervoer in Meppel, De Wolden en Westerveld. Er werken 47 mensen in vaste dienst en 17 als oproepkracht.Mobitrans is volgens curator Jan van Burg failliet gegaan doordat vervoersbedrijf Connexxion de aanbesteding voor het vervoer kwijt is geraakt. Connexxion besteedde het werk vervolgens zelf uit aan Mobitrans."Dat zorgde voor een omzetverlies van zestig procent. Bijna geen enkel bedrijf kan dat aan. Het toont aan hoe kwetsbaar je bent als je afhankelijk bent van één grote opdrachtgever", aldus Van Burg.Zorgen over een doorstart zijn er bij de curator voorlopig niet, nu zich al een flink aantal kandidaten gemeld heeft. "Het personeel is wel het ontslag aangezegd, maar dan krijgen ze in ieder geval geld van het UWV. Juist in deze tijd van het jaar hebben mensen behoefte aan inkomen", zegt de curator.Ook mensen die afhankelijk zijn van Mobitrans hoeven zich volgens Van Burg geen zorgen te maken. Het werk gaat voorlopig gewoon door, juist om een doorstart aantrekkelijker te maken. In de komende twee weken moet meer duidelijk worden over de toekomst van Mobitrans.