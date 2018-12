Buitengebied van Emmen krijgt glasvezel

De dorpen rondom Emmen krijgen glasvezel. Ruim vijftig procent van de adressen heeft zich aangemeld, genoeg om de aanleg van een snelle internetverbinding te realiseren.

In 2019 wordt begonnen met de aanleg in dorpen als Roswinkel, Emmer-Compascuum en Nieuw-Weerdinge.Vandaag werd de grens van vijftig procent gehaald, een vereiste om voor glasvezel in aanmerking te komen. Twee weken geleden zag het er nog niet naar uit dat de omgeving van Emmen glasvezel zou krijgen: de teller stond toen op nog maar 28 procent.Volgens organisatie GlasDraad Drenthe, die de glasvezel gaat aanleggen, is met een eindsprint het doel toch nog bereikt. Twee jaar geleden werd het initiatief genomen. Meer dan dertig mensen hebben zich ingezet om bewoners te overtuigen."De mensen hier in de streek kijken eerst de kat uit de boom, maar als ze eenmaal overtuigd zijn, dan gaat het hard", stelt secretaris Angela Wolbers van de stichting Snel Internet Buitengebied Emmen (SIBE).Bewoners in het buitengebied van Emmen betalen 1.815 euro voor een aansluiting. In totaal gaat het om 1.100 adressen.