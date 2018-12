Koe Martje 160 gaat hoofdrol spelen in film

Er komt een film van het toneelstuk Maalkop, een voorstelling die gaat over zelfmoord onder boeren. In oktober werd Maalkop opgevoerd in een stal in Lhee.

De hoofdrollen in de nieuwe film worden gespeeld door koe Martje 160 en acteur Fabian Jansen.Dat er nu een film komt is wat Fabian Jansen betreft logisch. "In het toneelstuk gaat het over suïcide onder boeren. Een thema dat, om het stom te zeggen, 'hot' is. We waren al met de voorstelling bezig voordat de minister van Landbouw, Carola Schouten, besloot er eindelijk eens onderzoek naar te doen. Wat trouwens hoognodig is. Met de voorstelling hebben we veel mensen bereikt, met een film bereik je nog veel meer mensen. Toen was 1 en 1 dus 2."Het toneelstuk van de Peergroup, wordt in mei, juni en juli 2019 ook weer gespeeld. "Ondertussen gaan we ook draaien voor de film." Jansen benadrukt dat de film geen kopie wordt van het toneelstuk. "In het stuk speel ik alle dialogen zelf en zitten er stille momenten in. Straks wordt dat door andere acteurs en mijzelf gedaan. De stille momenten worden straks beelden. Het geluid wordt de derde hoofdrolspeler, naast Martje 160 en ik. Het wordt echt een speelfilm."Naast de hoofdrol in de film, gaat Fabian Jansen ook de hoofdrol spelen op de set, als regisseur. "Dat heb ik nog nooit eerder gedaan, die combinatie, en dat is wel spannend. Ik durf het aan, omdat ik de rol heel erg goed ken. We hebben twee maanden gerepeteerd en de voorstelling veertig keer gespeeld. Ik had me geen betere repetitieperiode voor een film voor kunnen stellen."Volgens Jansen vindt ook koe Martje het heel erg leuk dat ze op het witte doek gaat schitteren. "Maar ze vertoont wel divagedrag", lacht hij. "Ze wil een eigen trailer. Nou, die krijgt ze! Haha."De film wordt opgenomen in Drenthe, Groningen en Friesland. De première is waarschijnlijk in het voorjaar van 2020.