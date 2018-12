Opnieuw leden Meppeler drugsbende voor de rechter

De rechtbank in Assen buigt zich vandaag, donderdag en 18 december opnieuw over de drugsbende rond Meppeler Saied H. Deze maand verschijnen negen verdachten uit onder meer Meppel en Emmen voor de rechter.

Bendeleider Saied H. (35) werd vorig jaar augustus veroordeeld tot acht jaar cel voor cocaïne- en speedhandel in Nederland, Duitsland en Zweden, betrokkenheid bij een drugslab en de import van 88 kilo coke vanuit de Dominicaanse Republiek. Ook kreeg hij de straf voor het leiden van een criminele organisatie en het bezit van een aantal vuurwapens.Zes medeverdachten kregen straffen tussen de tien maanden en drie jaar cel. H.'s vriendin kreeg een werkstraf voor witwassen.De bende rond H. werd in september 2015 opgerold . In het half jaar daarna werd nog een flink aantal mannen aangehouden, onder wie ook de negen die deze maand terechtstaan.Deze mannen uit Meppel, Emmen, Staphorst, Heino, Groningen en Winschoten worden verdacht van de handel in cocaïne, xtc en speed in Nederland, grofweg tussen 2013 en september 2015. Justitie ziet ze als handlangers van Saied H., omdat ze zouden hebben gehandeld in drugs die hij ze leverde.De negen hebben vrijwel allemaal ontkend. Sommige verdachten hebben bij de politie zelfs verklaard dat ze Saied H. helemaal niet kennen. Volgens justitie waren veel mensen lange tijd bang voor de bendeleider.Vandaag draait het om twee verdachten van 35 en 37 jaar uit Emmen en een 25-jarige verdachte uit Groningen. De laatste was militair. Hij werd in het voorjaar van 2016 door een arrestatieteam uit zijn huis gehaald. Aanvankelijk verdacht justitie hem ook van het leveren van een vuurwapen aan Saied H., maar daarvoor is te weinig bewijs gevonden.Het trio heeft korte tijd in voorarrest gezeten en is al lang weer vrij. Saied H. zelf zit inmiddels ruim drie jaar vast. Begin dit jaar werd bekend dat hij het hoger beroep dat hij had ingesteld, niet doorzet.Van drie andere mannen die vorig jaar werden veroordeeld loopt het hoger beroep nog.Meppeler Ivo J., (29), die gold als de rechterhand van Saied H. heeft ook zijn hoger beroep ingetrokken. Hij is veroordeeld tot drie jaar cel. Daarbij hield de rechtbank er rekening mee dat hij heeft meegewerkt met justitie, waardoor hij zijn leven lange tijd niet zeker was.J. legde zo'n veertig verklaringen af. Daardoor kreeg het Openbaar Ministerie veel meer zicht op de bende. Mede door die verklaringen konden ook de negen verdachten die deze maand terechtstaan worden opgepakt.